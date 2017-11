Veröffentlicht am 1. November 2017 von wwa

HAMM(Sieg) – VfL Hamm – Handball – Rheinlandliga Frauen: HSG Wittlich II – VfL Hamm 29:26 (14:10) – Mit nur 10 Spielerinnen ging es zum Auswärtsspiel zur Reserve des Oberligisten. Deswegen waren die Erwartungen auch nicht allzu hoch. Das Spiel begann ausgeglichen und bist zur 17 Minute konnte man ein Unentschieden halten. Schnelle Spielerinnen versuchten die hämmscher Abwehr zu überwinden, diese zeigte sich aber deutlich verbessert. Auch der immer noch ungewohnte Haftmitteleinsatz wirkte sich nicht so nachteilig aus, wie befürchtet. Dann folgten allerdings wieder zehn Minuten, in denen man die Vorgaben von der Bank nicht umsetzte. Anders als in den Spielen zuvor, wo man hoch abschloss, obwohl die Torhüter unten schwach waren, gingen plötzlich die Würfe gegen die kleine Torfrau der Heimmannschaft nach unten, obwohl zuvor oben jeder Wurf ein Treffer war. So geriet man bis zur Halbzeit mit 14:10 ins Hintertreffen.

Eine Umstellung auf eine 5:1-Deckung zeigte schnell Erfolg. Die Angriffe der Gastgeberinnen wurden gut gestört. So kämpfte man sich immer wieder bis auf ein Tor heran und auch eine rote Karte in Minute 43 änderte daran nichts. Auch wenn man zu oft unten den Abschluss suchte und an der Torfrau scheiterte, blieb das Spiel offen. Als in der Schlussphase dann aber noch eine Verletzung hinzukam, gingen die Optionen aus. Spielerinnen mussten auf völlig ungewohnten Positionen eingesetzt werden. Wie in den Spielen zuvor, wurden in den letzten Minuten die Angriffe zu überhastet abgeschlossen. Dies ermöglichte dem Gegner einen 3:0-Lauf und so wurde das Spiel entschieden.

„Auch, wenn Verlieren nie schön ist, so gehen wir als Mannschaft mit großer Freude die Spiele an und lassen die Köpfe nicht hängen. Mit vier von fünf Gegnern konnten wir gut mithalten und haben nur sehr unglücklich verloren. Wir müssen die Trainingsinhalte besser umsetzen, dann wird das Glück auch mal auf unserer Seite sein“, analysierte Trainer Langenbach die bisherige Saison.

Es spielten: Tatjana Enders (Tor), Stephanie Land (6), Leonie Holzapfel, Anastasia Bojko (8), Lisa Flender, Laura Schmitz, Nadine Schnare (1), Leonie Ließfeld (2), Julia Diefenbach (1), Celine Krämer (8)

Kreisliga Männer: VfL Hamm – HV Miehlen 33:26

Mit einem ungefährdeten Sieg bleiben die Herren auch im zweiten Saisonspiel ungeschlagen.

Rheinlandliga weibliche A-Jugend: JSG Hamm/Altenkirchen – HSG Mertesdorf-Ruwertal 12:30

Bezirksliga weibliche C-Jugend: JSG Hamm/Altenkirchen – TV Moselweiß 19:6

Bezirksliga weibliche D-Jugend: JSG Hamm/Altenkirchen – SV Untermosel 14:3

(Vereinsbericht)