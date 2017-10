Veröffentlicht am 1. November 2017 von wwa

BETZDORF – JSG Betzdorf – JSG Niederahr 1:1 – Im Bezirksliga-Ost-Spiel der JSG Betzdorf gegen die JSG Niederahr erreichte die Mannschaft unter Trainer Sven Mensch ein Unentschieden (1:1). Die Betzdorfer starteten auf heimischen Platz offensiv und erarbeiteten sich auch einige Chancen, die aber leider nicht zum erwünschten Tor-Erfolg führten. In der 11. Minute kam es dann zu einem Eigentor der Niederahrer, dass von den Betzdorfern durch eine scharfe Hereingabe von außen durch die JSG Betzdorf erzwungen wurde. Gefährlich wurde es dann für Betzdorf, als Niederahr einen Handelfmeter zugesprochen wurde, der aber nicht verwandelt werden konnte (24. Minute). Nicht zuletzt durch ein unruhiges Spiel der Gastgeber konnte dann Niederahr in der 30. Minute den Anschlusstreffer erzielen. In der zweiten Halbzeit blieb Betzdorf zwar spielbestimmend, konnte aber die erarbeiteten Chancen nicht in Tore verwandeln, so dass es beim Unentschieden blieb. Betzdorfs Trainer Sven Mensch lobte die Einstellung seiner Mannschaft und deren Wille, bis zur letzten Minute das Spiel noch mit einem Sieg zu beenden. (Vereinsbericht)