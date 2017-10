Veröffentlicht am 1. November 2017 von wwa

HAMM – Amore e Problemi – Arie e Canzone des Seicento – Geburtstagskonzert für Claudio Monteverdi am Sonntag, 12. November, ab 17.00 Uhr im Kulturhaus Hamm – Claudio Monteverdi (1567-1648) ist eine der genialsten Persönlichkeiten in der Musikgeschichte. Seine Reformleistungen sind mit denen „Glucks“ oder „Wagners“ zu vergleichen. Der in Cremona geborene Meister gehört zu den vielseitigsten und gebildetsten schöpferischen Musikern seiner Epoche. In das Geburtstagskonzert reihen sich auch Werke von Girolamo Frescobaldi, Giulio Caccini und Tarquino Merula ein.

Die Künstler des Abends, Nicole Ferrein und Michael Veltmann, verbindet eine lange musikalische Freundschaft. Nicole Ferrein studierte zunächst Schulmusik in Köln, dann Gesang in Aachen, Köln und London, zuletzt bei Jesica Cash. Neben den musikalischen Fächern studierte sie Philosophie und Germanistik an der Kölner Universität. Zahlreichen Kammerkonzerten und Liederabenden in Deutschland folgten Darbietungen in Italien, Portugal, England und in Frankreich.

Michael Veltmann studierte Kirchenmusik, Orgel (Daniel Roth), Komposition und Kammermusik an den Musikhochschulen in Köln, Saarbrücken und Essen. Zahlreich ist seine Konzerttätigkeit als Organist im In-und Ausland, besonders an den großen Orgeln in Frankreich. Die Konzertbesucher erwartet ein stimmungsvoller und spannender Liederabend. Kostenvorverkauf: Info-Tourist Hamm und Sparkasse Hamm , Eintritt Euro 12,– Jugendliche und Studenten Euro 8,00