Klassentreffen zum 50jährigen Schulentlassung in Horhausen

Veröffentlicht am 31. Oktober 2017 von wwa

HORHAUSEN – Klassentreffen zum 50jährigen Schulentlassung – Ehemalige Schüler der Hauptschule Horhausen trafen sich anlässlich der 50jährigen Schulentlassung in „Rudis Schlemmerstube“ in Horhausen. Nachdem im Jahre 1966 die Einführung des neunten Schuljahres anstand, mussten auch viele Schüler aus den umliegenden kleinen Schulen in Epgert, Willroth, Oberlahr u.s.w. nach Horhausen zur Schule. Wenn diese Schüler/innen auch nur neun Monate zusammen dieses neunte Schuljahr erlebten, so war es doch Grund genug nach vielen Jahren mal wieder ein gemeinsames Treffen zu veranstalten, zu dem Ursula Kamp-Nikolaus und Heinz Faßbender geladen hatten.

Heinz Faßbender begrüßte die 23 ehemaligen Klassenkameraden/innen und erinnerte an die Zeit von 1966 bis 1967 mit einigen Namen von Lehrer wie Herrn Niewerth, Herrn Marko, Herrn Busch, Herrn Kröll, Frau Schimsheimer oder Frau Busekow oder auch Anekdoten aus dieser Zeit. Dabei kamen doch wieder Erinnerungen an diese schöne gemeinsame Zeit. Insgesamt hatten beide Klassen damals zusammen 59 Schüler/innen. Einige hatten sich wegen anderer Termine, Urlaub oder Krankheit abgemeldet. Nicht vergessen wurden, die leider bereits verstorbenen acht ehemaligen Klassenkameraden/innen.

Zum Abschluss seiner Rede war die einhellige Meinung aller, dass es nicht wieder fast 15 Jahre dauern soll bis das nächste Treffen stattfinden soll. Bei einem gemeinsamen Abendessen wurden bis weit in die Nacht viele alte Bekanntschaften aufgefrischt und interessante Gespräche geführt. (hefa) Foto: Privat