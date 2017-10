Vermisster 33jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg aufgefunden

Veröffentlicht am 29. Oktober 2017 von wwa

RENNEROD – Aufwendige Suche nach vermissten 33jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg erfolgreich – Seit Freitagabend, 27. bis in den späten Samstagnachmittag, 28. Oktober hinein beschäftigte die Suche im Großraum Rennerod nach einem 33jährigen Mann aus der VG Bad Marienberg zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei. Nach entsprechenden Hinweisen musste davon ausgegangen werden, so die Polizei, dass der Vermisste eigengefährdet war und sich in einer hilflosen Lage befand.

Aufgrund der engagierten und professionellen Arbeit von insgesamt 140 Feuerwehrkräften der VG Rennerod und der Feuerwehr Selters, 40 Kräften der Rettungshundestaffel, der Polizeihubschrauberstaffel sowie Polizeibeamten der Polizeiinspektionen Westerburg und Hachenburg, wurde der Vermisste völlig unterkühlt in einem Waldgebiet aufgefunden und durch das DRK medizinisch versorgt.