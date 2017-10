Veröffentlicht am 28. Oktober 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Backes am Flammersfelder Raiffeisenhaus eingeweiht – Mit einer Brotbackung wurde die kleine Feierstunde zur Einweihung des kleinen Backes am Flammersfelder Raiffeisenmuseums gebührend unterstrichen. Die Verbandsgemeinde Flammersfeld hatte zur Einweihung eingeladen und Pfarrerin Silvia Schaake gab ihren Segen. Raiffeisen, in der Zeit von 1848 bis 1852, also vier Jahre, prägte als Bürgermeister die Geschichte der Region. Der Geschichte der Backesöfen in der Zeit Raiffeisens ist geprägt durch die Armut der ländlichen Bevölkerung. Zu diesem Zeitraum referierte der Heimatforscher Albert Schäfer im Rahmen der Einweihungsfeier. Für das frische Backwerk sorgte Bäckermeister Torsten Burkhardt. Bürgermeister Ottmar Fuchs dankte allen Mitwirkenden die zum Gelingen des Vorhabens „Backes“ beigetragen hatten. (wwa) Fotos: Tillerick