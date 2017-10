Veröffentlicht am 28. Oktober 2017 von wwa

HORHAUSEN – First Responder informieren am Gesundheitstag in Horhausen – Die DRK First Responder Gruppe der Verbandsgemeinde Flammersfeld informierte interessierte Bürger/innen über das Aufgabenfeld der Gruppe. Mit Flyern und Handouts wurden alle gut versorgt. Aber auch das medizinische Equipment der Gruppe brachte viele zum Staunen. Staatministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler dankte der Gruppe für ihre geleistet Arbeit. Des Weiteren wurde an einen Fallbeispiel das qualifizierte Vorgehen bei einem Schlaganfall von Mario Pees (Bereitschaftsleiter DRK Horhausen) und Dominik Zerfass (First Responder) auf der Bühne dargestellt. Holger Mies (First Responder) kommentierte per Mikrofon das Vorgehen und erklärte die fachlichen Hintergründe. (homi) Foto: DRK