Kuscheltiere fliegen über Neitersen

Veröffentlicht am 28. Oktober 2017 von wwa

NEITERSEN – Großer Flugtag für die Kinder der Kita Pusteblume Neitersen – Die Kinder der KITA Pusteblume Neitersen und deren Väter trafen sich im Vereinshaus auf dem Flugplatz in Neitersen um dort gemeinsam und unter Anleitung erfahrener Modellbauer Flugmodelle zu basteln. Die vorgefertigten Flugzeugteile, Klebstoffe und Schleifpapier lagen bereit um flugfähige Himmelsstürmer daraus zu erstellen. Die Väter gaben ihr Bestes, wenn auch der Kleber manchmal zu schnell trocknete und die Teile nicht immer zusammen zu passen schienen. Doch am Schluss zählte nur die Flieger in die Luft zu bringen. Obwohl der Himmel zwischendurch seine Schleusen öffnete und es wie aus Eimern schüttete, führte der Weg gegen Mittag aufs Flugfeld und die kleinen Flieger starteten in den Wolken verhangenen Himmel. Ein besonderes Highlight für die Kleinen war das Fliegen ihrer mitgebrachten Kuscheltiere. Voller Spannung und auch etwas aufgeregt beobachteten die Kinder wie ihr Lieblingskuscheltier ein paar Runden in einem Modellflugzeug der Modellfluggruppe Neitersen über dem Flugplatz drehten. (rewa) Fotos: Renate Wachow