Veröffentlicht am 28. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Vomweg bleibt Vorsitzender der Neuwieder Christdemokraten – Zukünftiger Oberbürgermeister Jan Einig dankt für erfolgreichen engagierten Wahlkampf – Der CDU Stadtverband Neuwied setzt auf Kontinuität und hat bei der zurückliegenden Mitgliederversammlung seinen Vorsitzenden Dr. Stefan Vomweg mit großer Zustimmung wiedergewählt. Zuvor blickte der Stadtverbandsvorsitzende auf zwei bewegte Jahre in der Stadt Neuwied zurück. Die Landtagswahlen und die aufgrund des Todes von Nikolaus Roth notwendig gewordene Oberbürgermeisterwahl haben viel Engagement erfordert. Dabei stellte Vomweg fest, dass der Erfolg der jüngsten OB Wahl auf die große Geschlossenheit der Christdemokraten in Neuwied zurückzuführen sei. „Ich danke der CDU Familie in der Stadt Neuwied für das große Engagement, welches in Kombination mit dem richtigen Kandidaten Jan Einig zum Erfolg geführt hat.“

Im Saal von Pino Italia in Neuwied schloss sich der künftige Oberbürgermeister Jan Einig den Dankesworten an die Partei an und er lobte die Mannschaftsleistung der vergangenen Wochen und Monate. „Wir gehen jetzt an die Arbeit und stellen die Weichen in unserer Stadt neu“, zeigte sich Einig entschlossen. Wofür er stehe und was auf der Agenda stehe, wäre im Wahlkampf deutlich geworden und „jetzt müssen wir unsere Themen auf die Schienen setzen.“

Den geschäftsführenden Vorstand des CDU-Stadtverbands Neuwied vervollständigen: Markus Blank (stellv. Vorsitzender), Martin Monzen (stellv. Vorsitzender), Pascal Badziong (Geschäftsführer) und Michael Krose (Schatzmeister). Unterstützt wird der Vorstand von zehn Beisitzern aus den verschiedenen Ortsteilen des Stadtgebiets: Marie Cinar, Bernd Giebel, Jürgen Groß, Dr. Walter Jamann, Romed Heinrich Kaufhold, Simone Klein, Martin Lenzen, Andreas Momm, Andrea Monzen und Gudrun Vielmuth.

Foto: Die neuen und wiedergewählten Vorstandsmitglieder des CDU-Stadtverbands Neuwied zusammen mit dem künftigen Oberbürgermeister Jan Einig.