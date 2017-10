Veröffentlicht am 31. Oktober 2017 von wwa

NEITERSEN – Halloweenparty in der Wiedhalle Neitersen – Die KiJuNei, Kinder- und Jugendinitiative Neitersen lädt zu einer weiteren Aktion ein. Am Samstag, 04. November in der Wiedhalle Neitersen findet von 18:00 bis 22:00 Uhr die Halloween-Party für Jugendliche statt. Gruselige Spassbolde im Alter von zehn bis 16 Jahre haben die Möglichkeit schaurig gute Cocktails selber zu mischen, zu spuken und zu tanzen. Das alles in gruseliger Atmosphäre bei Musik nach eurem Geschmack. Die KiJUNei freut sich auf Teens aus Neitersen und angrenzenden Ortschaften.