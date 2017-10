Veröffentlicht am 31. Oktober 2017 von wwa

NIEDERBIEBER – 1,2 Millionen vom Land für Sanierung Grundschule an der Wied – Notwendig war die energetische Sanierung des Gebäudes schon länger. Nun kann die Stadt die Modernisierung der Grundschule an der Wied im Neuwieder Stadtteil Niederbieber in Angriff nehmen. Denn vom Land kam die Zusage, das Projekt maßgeblich zu fördern, nämlich mit knapp 1,2 Millionen Euro. Die Gesamtkosten dürften bei rund 1,4 Millionen liegen, so dass die Stadt noch zirka 200.000 Euro zu finanzieren hat. Mit dieser Summe kann zunächst der dreigeschossige Haupttrakt unter anderem durch Wärmedämmungen und den Einbau einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung auf einen zeitgemäßen energetischen Stand gebracht werden. Als erster Schritt werden jetzt die Arbeiten ausgeschrieben und anschließend die Aufträge vergeben.