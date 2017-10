Veröffentlicht am 31. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Nachtwächterführung in Altenkirchen – Mit Nachtwächter Günter durch die Gassen Altenkirchens – Am Freitag, 17. November bietet die Kreisvolkshochschule eine ganz besondere Stadtführung an: gemeinsam mit dem Nachtwächter Günter findet eine abendliche Führung durch die Gassen Altenkirchens statt.

Die heimlichen Geschichten und Anekdoten vor und hinter den Fenstern des Altenkirchens um 1900 werden spannend aus der Sicht des Nachtwächters erzählt. Folgen Sie dem Hüter von Ordnung und Sicherheit auf seinem Rundgang durch die Gassen der Stadt, welche er von Unehrenhaften frei zu halten versucht, und erfahren Sie Interessantes aus der 700jährigen Stadtgeschichte.

Treffpunkt der Nachtwächterführung ist um 17:00 Uhr der Altenkirchener Schlossplatz. Die Teilnehmergebühr beträgt 3 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.