STRASSENHAUS – Terminbekanntgabe Info-Veranstaltungen zum Einbruchschutz – Obwohl Wohnungs- und insbesondere Tageswohnungseinbrüche die Polizei das ganze Jahr über beschäftigen, steigt mit Beginn der sogenannten „Dunklen Jahreszeit“ die Gefahr, Opfer einer solchen Straftat zu werden, erfahrungsgemäß an. Gerade die nun früher einbrechende Dunkelheit nutzen die darauf spezialisierten Täter aus, um unerkannt in Wohnungen und Häuser einzudringen.

Aus diesem Grund veranstaltet die Polizeiinspektion Straßenhaus in den kommenden Wochen insgesamt sechs Informationsveranstaltungen in Form von Info-Ständen zum Einbruchschutz an größeren Einkaufsmärkten und Marktplätzen. Die Beamten werden in den persönlichen Gesprächen beratend auf die Gefahren der „dunklen Jahreszeit“ hinweisen. Darüber hinaus werden wertvolle Tipps, wie man sich und sein Haus vor ungebetenen Gästen schützen kann, vermittelt. Natürlich stehen die Beamten den Bürgern/innen auf für andere polizeilich relevante Fragestellungen zur Verfügung.

Die Veranstaltungen finden an den nachfolgenden Terminen statt:

11.11.2017, 09.00 – 13.00 Uhr Edeka-Markt Puderbach

11.11.2017, 14.00 – 18.00Uhr Marktplatz Dierdorf

16.11.2017, 17.00 – 20.00 Uhr Rewe-Markt Straßenhaus

18.11.2017, 09.00 – 13.00 Uhr Edeka-Markt Horhausen

18.11.2017, 14.00 – 18.00Uhr Marktplatz Dierdorf

30.11.2017, 17.00 – 20.00Uhr Rewe-Markt Rengsdorf