Veröffentlicht am 30. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Sicherheitstipps für die dunkle Jahreszeit – Es wird wieder früher dunkel und damit wittern auch Einbrecher eher ihre Chance, unbemerkt in Häuser oder Wohnungen einzudringen. Ein Umstand, der gerade bei älteren Mitbürgern oft Verunsicherung und Unwohlsein auslöst. Welche Maßnahmen man ergreifen kann, um sich nicht zur sicherer zu fühlen, sondern auch sicherer zu sein, erklären die Senioren-Sicherheitsberater unter anderem in ihrer monatlichen Sprechstunde. Der nächste Termin ist am Freitag, 3. November, von 10:00 bis 12:00 Uhr im Stadtteilbüro Südöstliche Innenstadt, Rheintalweg 14, 1. OG. Eine Anmeldung dafür ist nicht notwendig. Natürlich können aber auch Fragen zu anderen Sicherheitsthemen gestellt werden.