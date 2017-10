Veröffentlicht am 30. Oktober 2017 von wwa

HORHAUSEN – „Evita und Mäckie laden zum Maskenball“- Konzert des MGV Horhausen – Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren! Unter dem Motto „Evita und Mäckie laden zum Maskenball“ präsentiert der MGV Horhausen gemeinsam mit dem Konzertorchester Koblenz sein Jahreskonzert. In diesem Jahr hat sich der MGV Horhausen Unterstützung aus Koblenz geholt und das „Konzertorchester Koblenz“ mit auf die Bühne gebeten. Bereits im Januar überzeugte das Orchester, das seit Oktober 2003 unter der musikalischen Leitung von Christoph Engers steht, das Horhausener Publikum. Da war es naheliegend, dass sich der MGV zu „klasse Musik“ auch ein „klasse Orchester“ dazu holte. Gemeinsam unternehmen sie einen Streifzug durch die Welt der Operette, der Oper und des Musicals, treue Konzertbesucher wissen, dass der Dirigent nur die wirklich schönsten Melodien ausgesucht hat. So besingen die Frauen das leichte „Wiener Blut“ aus der gleichnamigen Operette und die United Vocals wissen vom gefährlichen „Mäckie Messer“ aus der „Dreigroschenoper“ zu singen. Wer das zauberhafte Duett von Lisa und Polina aus der Oper „Pique Dame“ schon immer mal als Chorsatz hören wollte, der bekommt es jetzt mit dem Horhausener Frauenchor. Die Männer hingegen mögen es da eher etwas deftiger mit dem „Bierlied“ aus der verkauften Braut um dann da hinzuschmelzen, wenn sie „ihr“ „süßes Puppchen“ besingen.

Zum Grande Finale werden alle Chöre des MGV Horhausen gemeinsam mit dem Konzertorchester Koblenz auftreten. Die erste Vorstellung ist Samstag, 04.November, ab 20:00 Uhr, die Wiederholung am Sonntag, 05.November, ab 17:00 Uhr in der Raiffeisenhalle in Güllesheim/Horhausen. Die Karten sind bereits im Verkauf! Bei der Bäckerei Müller, in Rudis Schlemmerstube in Horhausen und bei allen Aktiven. Foto: Wachow