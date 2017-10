Veröffentlicht am 28. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Seminar „Grenzen setzen“ am 11. November in Altenkirchen – Angebot für Frauen zum Einklang von Denken, Sprechen und Handeln – Die Gleichstellungsstelle des Landkreises Altenkirchen bietet am Samstag, 11. November ein Seminar für Frauen an. Es trägt den Titel „Wege zum inneren Einklang von Denken, Sprechen und Handeln“ und soll helfen, besser Grenzen setzen zu können. Als Referentin konnte die Kommunikationstrainerin und Fachbuchautorin Dr. Barbara Wardeck-Mohr gewonnen werden.

Frauen sind tragende Säulen der Gesellschaft und nicht immer fällt es ihnen leicht bei den vielfältigen Aufgaben und Wünschen oder Aufforderungen anderer Menschen auch einmal entschieden „Nein!“ zu sagen. Häufig versuchen sie einen Spagat zu schaffen um allen Anforderungen gerecht zu werden. Aber sind Frauen wirklich dann erfolgreicher und zufriedener, wenn sie versuchen es allen recht zu machen? Und wie kann sich möglicherweise die mangelnde Abgrenzungsfähigkeit auch auf die Gesundheit auswirken?

Diese Fragen sind zentrale Themen des Seminars, dass die Bedeutung vom Einklang im eigenen Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln in den Vordergrund stellt. Die Referentin zeigt Wege auf, wie die Betroffenen Harmonie und ihre eigene Identität finden, dabei eigene Stärken und Potentiale entwickeln und einsetzen lernen, um im Alltag professionell zu bestehen. Und dabei vor allem auch möglichst gesund zu bleiben.

Veranstaltungsort ist der kleine Sitzungssaal (Raum 116, 1. OG Altbau) in der Kreisverwaltung Altenkirchen. Anmeldungen können bei Julia Bieler, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises unter Telefon 0 26 81/ 81-20 26 oder per Email unter julia.bieler@kreis-ak.de erfolgen.