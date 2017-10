Veröffentlicht am 28. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Nachtmusik von 02:00 bis 02:00 Uhr – apart of night 6 – Am Sonntag, 29. Oktober um 02:00 Uhr der Zeitumstellung ein Schnippchen schlagen. Schon im sechsten Jahr lädt der „Geheime Küchenchor“ zu einem Konzert mitten in der Nacht. Nicht nur die Uhrzeit, auch die Stückauswahl

ist wieder besonders. Diesmal mit nächtlichen Tönen aus Finnland, einem Schlaflied aus Norwegen, ein Lullaby, süß, wie man sich ein amerikanisches Wiegenlied nur vorstellen kann, natürlich O Nuit, einem Abendlied aus Schleswig-Holstein, Herbststimmung auf dänisch, einem Wiegenlied für eine Robbe, Traumtöne aus Lettland und noch mehr. Die Texte werden auf Deutsch mitgeteilt. Dazu Kopfkinomusik getastet und keine Tweeds aus Amerika, sondern Gedichte. Von Emily Dickinson. (Mond & Sterne zum Reinbeißen wird es auch wieder geben.)

Der Chor wird da sein und freut sich auf viele Besucher am Sonntag, 29. Oktober um 02:00 Uhr, in der Nacht, in der Christuskirche Altenkirchen. www.dergeheimekuechenchor.de Foto: Hubertz