Veröffentlicht am 29. Oktober 2017 von wwa

GLADBACH – Junge Gladbacher bringen Kochbuch heraus – Experte Ingo Hilger unterstützt nach Kräften – Schmackhaftes und dazu noch gesundes Essen zuzubereiten, ist gar nicht so schwierig. Das haben Gladbacher Jugendliche erfahren. Ihr Wissen wollen sie mit einem Kochbuch weitergeben. Die jungen Leute, die regelmäßig im Jugendtreff Gladbach zusammenkommen, haben eine Leidenschaft: Sie kochen, backen und grillen gern. Zudem eint sie noch etwas: „Wir essen halt gern“, meinten sie schmunzelnd. Vielleicht liegt es auch daran, dass ihr Treff im Untergeschoss des Pfarrheims gleich über zwei Küchen verfügt. Fabian Illigens, der ehrenamtliche Leiter der zwölfköpfigen Gruppe, bestätigte: „Die Gruppe ist dem Kulinarischen gegenüber sehr aufgeschlossen – vom Zubereiten eines einfachen Döppekuchen bis hin Fleischgerichten mit Beilagen. Auch unsere Projekttage kurz vor den Herbstferien standen im Zeichen des gemeinsamen Kochens.“

Doch der Gladbacher „Kochklub“ um Illigens dachte weiter, dachte an andere „Jungköche“: Die Jugendlichen sammelten Rezepte für solche Speisen, die sich mit einfachen Mitteln und wenig Aufwand in Jugendtreffs zubereiten lassen. Ihre Sammlung wollen sie nun optisch ansprechend aufbereitet als Kochbuch veröffentlichen. Doch dazu benötigten sie professionelle Hilfe. Tanja Buchmann, die für Gladbach zuständige Pädagogin vom städtischen Kinder- und Jugendbüro (KiJuB), schlug vor, einen Food-Fotografie-Workshop zu organisieren. Dazu konnte sie den bekannten Neuwieder Fotografen und Koch Ingo Hilger engagieren. Er, der seit 20 Jahren am Herd steht, hat schon oft mit Jugendgruppen, ja sogar mit Kindergartenkindern gearbeitet. Mittlerweile liegt sein Hauptaugenmerk auf der Produkt- und Werbefotografie für den Bereich Lebensmittel.

Der Experte in beiden Genres vermittelte den Gladbachern in der neuen Küche des Jugendzentrums Big House in einem zweiteiligen Workshop umfangreiche Kenntnisse. Auf dem Programm standen neben küchentechnischen Tipps und Tricks bei der Zubereitung von Lebensmitteln auch das Vorbereiten der Speisen und das Anrichten auf Tellern, ferner Bildgestaltung und Grundlagen der Kamerahaltung. Hilger freute sich über die Begeisterung, mit der die Gruppe zu Werke ging. „Kochen ist nicht nur eine sinnvolle Beschäftigung, sondern auch eine sehr kommunikative“, betonte er und instruierte „seine“ Nachwuchskräfte im Zubereiten von Kürbis-Karotten-Suppe mit Ingwer und Chili, einem „Breaky Stack“ und einem Schokolade-Kardamon-Panacotta. Nun darf man gespannt darauf sein, wie nicht nur dieses Menü optisch in Szene gesetzt wird. Hilger jedenfalls ist sich sicher: „Man kann auch vernünftige Fotos mit einem Handy machen.“

Die Gladbacher Jugendlichen treffen sich montags von 19:00 bis 21:00 Uhr und donnerstags von 18:30 bis 20:30 Uhr im Untergeschoss des Gemeindehauses. Der Treff wird im Rahmen der offenen mobilen Jugendarbeit unter Leitung von Tanja Buchmann vom städtischen Kinder- und Jugendbüro und Fabian Illigens als ehrenamtliche Kraft angeboten. Wer mehr über Ingo Hilger erfahren will, sollte die Website www.horesco.de aufrufen.

Foto: Mit viel Spaß ging die Gladbacher Gruppe, die von Tanja Buchmann (l.) und Fabian Illigens (7. v.r.) geleitet wird, ans Werk. Experte Ingo Hilger (6.v.r.) vermittelte ihr viel Wissenswertes.