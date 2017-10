Kindergartenkinder entdecken Kräutergarten

Veröffentlicht am 28. Oktober 2017 von wwa

RODENBACH/RENGSDORF – Kindergartenkinder entdecken Rengsdorfer Kräutergarten – Der städtische Kindergarten Haus Kunterbunt aus Rodenbach hat in Zusammenarbeit mit dem Elternausschuss eine abwechslungsreiche Herbstaktion durchgeführt. Treffpunkt war der beliebte Kinder-Kräutergarten am Beginn des Apfelweges in Rengsdorf, den der Verein Flora & Fauna Rengsdorf betreibt. Er ist Begegnungs- und Aktionsstätte für Kinder und Erwachsene und erfreut durch seine phantasievolle und kreative Gestaltung. Zunächst stand eine Führung durch den Garten auf dem Programm.

Dort erfuhren Kinder und Erwachsene viel Wissenswertes über Kräuter und Pflanzen. Anschließend durfte jedes Kind ein Kräutersäckchen gestalten, das anschließend mit vielen verschiedenen getrockneten Kräutern befüllt wurde. Die Kinder waren stolz auf ihre selbst gebastelten Werke. Danach machte sich die Gruppe auf die Tour über den zwei Kilometer langen Apfelweg. Der schöne Rundweg führt entlang des Brückenbachs und über Streuobstwiesen. Bevor wieder der Kräutergarten erreicht wurde, lud eine große Wiese noch zum gemeinsamen Picknick ein. Die strahlenden Kinderaugen bewiesen: Die Aktion war für alle Beteiligten ein voller Erfolg.