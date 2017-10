Veröffentlicht am 30. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Schmuckstücke auf dem Dachboden entdeckt? – StadtGalerie: Experten bewerten interessante Funde – TV-Formate wie „Bares für Rares“ erfreuen sich großer Beliebtheit. Das Thema hat nun die Neuwieder StadtGalerie aufgegriffen. Nach dem erfolgreichen Salonabend steht für Freitag, 3. November, 18:00 Uhr, die nächste Sonderveranstaltung in der StadtGalereie Neuwied in der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahr 1768 auf dem Programm. Unter dem Motto „Neuwied Nippes!?“ geben Experten dann ihre Einschätzungen zu verschollen geglaubten Schätzen aus dem Keller und verstaubten Funden vom Dachboden. „Wir haben uns dabei an diversen bekannten Fernsehformaten orientiert“, erläutert Galerieleiterin Dr. Christina Runkel-Horre. „Die Bewerbungsfrist ist ja mittlerweile verstrichen und uns haben verschiedene Gemälde und kunsthandwerkliche Gegenstände erreicht.“ Gemeinsam mit Thomas Hardy, dem Restaurator des Mittelrhein-Museums, hat Runkel-Horre nun eine Auswahl von Artefakten getroffen, die mit Expertisen bedacht werden.

Der „Neuwieder Nippes!?“ ist natürlich nicht nur für diejenigen interessant, die Gegenstände zur Bewertung abgegeben haben, auch für Gäste ist es sicherlich spannend, Details zu den unterschiedlichen Kunstobjekten zu erfahren. In einer Pause werden Wein aus der Region und andere erfrischende Getränke gereicht, zudem lohnt ein Blick auf die aktuelle Ausstellung „Kopf an Kopf“, die noch bis zum 12. November zu sehen ist. Der Eintritt kostet 5 Euro. Voranmeldungen sind per E-Mail an stadtgalerie@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 20 687 möglich.