Veröffentlicht am 27. Oktober 2017 von wwa

KAUSEN – 17jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Kausen schwer verletzt – Ein 17jähriger Rollerfahrer wurde am Donnerstagabend, 26. Oktober, gegen 20:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Kausen schwer verletzt. Der 17jährige hatte mit einem anderen Rollerfahrer am rechten Fahrbahnrand gestanden, da einer der Roller einen technischen Defekt hatte. Eine 67jährige befuhr die Straße Käuser Steimel von Elkenroth kommend in Richtung Betzdorf und übersah die unbeleuchteten Roller und die Personengruppe. Der 17jährige wurde von dem Pkw an einem Bein erfasst und verletzt. Er musste zur Behandlung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.