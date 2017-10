A K T U E L L _ Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 414 zwischen Kroppach und Marzhausen

Veröffentlicht am 27. Oktober 2017 von wwa

A K T U E L L – MARZHAUSEN/KROPPACH – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 414 – Freitagmorgen, 27. Oktober, gegen 09:00 Uhr verunglückte eine jungen Autofahrerin auf der B 414 zwischen Marzhausen und Kroppach tödlich. Vermutlich war die Frau mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Kroppach kommend in Richtung Müschenbach unterwegs. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, rutschte den linken Hang in Richtung Bahngleisanlage hinunter. Das Fahrzeug prallte mit der Fahrerseite im Bereich der Fahrertür gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls nach oben gedrückt sodass der Baumstamm das Autodach bis auf die Türholme herunterdrückte, das Fahrzeug in Richtung Bahngleis herumschleuderte und neben der Gleisanlage liegen blieb. Am Verkehrsunfall war, so die Polizei, kein weiteres Fahrzeug beteiligt. Direkte Unfallzeugen scheint es nicht zu geben. Nachfolgende Autofahrer alarmierten Polizei und Rettungsdien und versuchten Erste Hilfe zu leisten. Die Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Im Einsatz waren neben der Polizei Hachenburg mit mehreren Einsatzkräften die Feuerwehren aus Hachenburg, Müschenbach und Kroppach mit sechs Fahrzeugen und 30 Personen, der DRK Rettungsdienst mit Notarzt und der Rettungshubschrauber. Die Feuerwehr sperrte die B 414 für den Zeitraum der Bergungs- und Unfallaufnahmezeit und öffnete mit schweren Rettungsgerät das vollkommen demolierte Fahrzeug für die Bergung der Frau. Der Zugverkehr war vorübergehend eingestellt. Für den Kraftfahrzeugverkehr wurden Umleitungen eingerichtet. (wwa) Fotos: Wachow