NEUWIED – Führung über Friedhof stellt Frauen in den Fokus – Letzter Rundgang für dieses Jahr am 12. November – Der Alte Friedhof in Neuwied wurde 1783 als erster städtischer und die Konfessionen übergreifender Friedhof eröffnet. Bis heute sind dort viele historisch wertvolle Denkmäler aus unterschiedlichen Epochen erhalten geblieben und ermöglichen so eine einzigartige Reise durch die Jahrhunderte. Beim Rundgang am Sonntag, 12. November, richtet Hans-Joachim Feix, der ausnahmsweise für diesen Termin nochmals die Leitung übernimmt, sein Hauptaugenmerk auf bedeutende Neuwieder Frauen, die ihre letzte Ruhestätte auf dem Alten Friedhof gefunden haben. Es gibt viele, die wichtige Impulse für die Allgemeinheit gegeben haben, meint Feix und erinnert in diesem Zusammenhang beispielsweise an den 1850 gegründeten Frauenverein zur Krankenpflege, auf dessen Betreiben 1854 mit dem Bau eines Krankenhauses begonnen wurde. Dass Fürstin Luise auf dem Alten Friedhof begraben ist, dürfte manchem bekannt sein. Doch dort liegt auch Fräulein von Schacht, die über drei Generationen als Gouvernante im Schloss diente und unter anderem Prinz Maximilian aufzog. Die Teilnehmer der rund 90-minütigen Führung erfahren also viel über unterschiedliche Frauenschicksale, aber auch einiges über die vielfältige Symbolik der Grabsteine. Die Führung beginnt am Sonntag, 12. November, um 11:15 Uhr. Treffpunkt ist der Friedhofseingang an der Julius-Remy-Straße. Erwachsene bezahlen vier Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren zwei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied, Telefon 02631/802 5555; Email: tourist-information@neuwied.de. Einen Überblick über alle angebotenen Führungen gibt es im Internet unter http://www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html