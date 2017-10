Veröffentlicht am 29. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gymnastik Mix für einen starken Rücken – Der DRK-Kreisverband Altenkirchen bietet jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, einen Kurs zur Kräftigung der Rückenmuskulatur, im Lehrsaal der DRK-Kreisgeschäftsstelle, Kölner Str. 97 in Altenkirchen, an. Der nächste beginnt am 08. November. Der Einsatz funktioneller Dehn-, Kräftigungs-, und Stabilisationsübungen stellt einen Schwerpunkt des Kurskonzeptes dar. Effektive Übungen dienen der „Beweglichmachung“, Balance und Körperwahrnehmung des Rückens. Im Kurs werden Entspannungsübungen mit eingebaut, die sich ohne viel Aufwand auch in den Alltag integrieren lassen. Mit Einsatz von kleinen Handgeräten verspricht der Kurs ein abwechslungsreiches Rückenprogramm.

Wer mehr wissen möchte, kann sich bei Birgit Schreiner Tel. 02681 800644 (vormittags) oder bei der Kursleitung Bettina Schumacher Tel. 02681