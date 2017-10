Veröffentlicht am 29. Oktober 2017 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – evm unterstützt Handarbeitskurs – 1.250 Euro aus dem Spendenprogramm „evm-Ehrensache“ gehen an Goethe-Schule in Höhr-Grenzhausen – Mit 1.250 Euro aus dem Spendenprogramm „evm-Ehrensache“ unterstützt die Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) die Goethe-Schule in Höhr-Grenzhausen. Mit ihrem Spendenprogramm unterstützt die evm jedes Jahr Vereine und Institutionen aus der Region, wenn es um kulturelle, soziale und gemeinnützige Projekte geht.

Den Spendenbetrag übergab, Norbert Rausch, Kommunalbetreuer bei der evm, gemeinsam mit Verbandsgemeindebürgermeister Thilo Becker, an die Goethe-Schule. „Ich freue mich sehr, dass wir die Schüler/innen mit der Spende der evm bei der Umsetzung ihres Näh-Projekts unterstützen konnten“, sagt Thilo Becker. „Es ist toll, dass die Handarbeitsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler gefördert werden und ich bin jetzt schon auf die ersten Ergebnisse gespannt.“

Im Rahmen der Ganztagsschule haben die Kinder die Möglichkeit, in einer Näh- Arbeitsgemeinschaft (AG) ihr handwerkliches Geschick unter Beweis zu stellen. Dank der Spende der evm ist es der Schule möglich, vier Nähmaschinen anzuschaffen. Acht begeisterte Schüler und Schülerinnen der dritten und vierten Klassen können jetzt erste Erfahrungen im Bereich Nähen sammeln. Es sind erst einmal kleine Projekte mit einfachen geraden Nähten wie ein Nadelkissen und Turnbeutel geplant. Darüber hinaus besteht der Ehrgeiz, für den bevorstehenden Adventsmarkt der Schule ein paar Kleinigkeiten anzufertigen. Die Leiterin der AG, Gerlinde Bürger, freut sich über die großzügige Unterstützung, denn damit kann ein wichtiger Baustein der Betreuung dauerhaft gesichert werden.

Foto: Verbandsgemeindebürgermeister Thilo Becker testet zusammen mit Norbert Rausch und den Lehrern und Schülern der Goethe-Schule die neuen Nähmaschinen. Quelle: evm/ Ditscher