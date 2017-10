Veröffentlicht am 29. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Immer das Neueste aus der Stadtgalerie erfahren – Interessierte können sich für Email-Newsletter anmelden – Hinweise auf kommende Ausstellungen oder Sonderaktionen und -veranstaltungen, die in der StadtGalerie Neuwied in der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahr 1768 stattfinden, können Interessierte ab sofort per Email erhalten – und zwar direkt von der Galerie. Wie deren Leiterin Dr. Christina Runkel-Horre mitteilt, hat sie soeben den ersten E-Mail-Newsletter herausgegeben. Jeder der taufrische Informationen über aktuelle Veranstaltungen in der StadtGalerie bekommen möchte, wendet sich per Email an die Adresse stadtgalerie@neuwied.de oder kontaktiert Dr. Runkel-Horre telefonisch unter der Nummer 02631 20 687. Weitere Infos zur StadtGalerie gibt es außerdem auf facebook/stadtgalerie neuwied oder www.neuwied.de/galerie.