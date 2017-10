Veröffentlicht am 29. Oktober 2017 von wwa

HACHENBURG – Westerwald Bank und R+V informieren rund um private Vorsorge – Aktion rund um das wichtige Thema „Krankenzusatzversicherung“ – Nachdem der Gesetzgeber immer mehr Leistungen aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen gestrichen hat, können sich die Menschen mit einer privaten Krankenzusatzversicherung gegen medizinische Risiken absichern. Angeboten werden diverse Versicherungspolicen für verschiedenste Gesundheitsbereiche und Bedürfnisse, sodass ein individualisierter Krankenschutz möglich ist.

Die Westerwald Bank hat aus diesem Grund in der Geschäftsstelle Hachenburg gemeinsam mit dem Verbundpartner R+V eine Aktion rund um das Thema „Krankenzusatzversicherung“ organisiert. Mit dieser Aktion sollten die Kunden aufmerksam gemacht werden auf das Angebot und die Vielfalt an Absicherungsmöglichkeiten. Die R+V Versicherung ist einer der größten Versicherer Deutschlands für Privat- und Firmenkunden und gehört zur Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.

Die Kollegen und Kolleginnen der R+V sowie die Mitarbeiter (Beratung und Service) der Westerwald Bank nahmen sich Zeit für die Besucher und beantworteten Fragen zu den Themen Pflege, Zahnzusatzversicherung, Ein-/Zweibettzimmer im Krankenhaus und einiges mehr. Alles Dinge, die mit einer Zusatzversicherung frühzeitig abgesichert werden können und mit denen bares Geld gespart werden kann.

Die gesetzliche Krankenversicherung bietet lediglich eine Grundversorgung. Dadurch steigen die Einschränkungen im Leistungskatalog kontinuierlich an. Diese Grundversorgung ergänzt die R+V nach den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Kunden mit den privaten Krankenzusatzversicherungen. R+V-Leistungspakete decken u. a. die Bereiche Zahnersatz, Sehhilfen, Vorsorgeuntersuchungen, Heilpraktiker und Krankenhaus ab. Zusätzlich konnten Interessierte an einem Gewinnspiel teilnehmen. Dazu mussten die Teilnehmer drei Fragen zu den angesprochenen Themen beantworten.

Die Gewinner der ersten fünf Preise konnten diese in der Bank entgegennehmen und haben sich über ihren Gewinn sehr gefreut. Natascha Schmidt aus Mudenbach (TOM TOM Cardio Runner 3), Kathleen Jansen aus Hachenburg (Garmin Vivofit 3), Gisela Weyer aus Heuzert (Elektrische Zahnbürste), Tanja Schumacher aus Kroppach (Blackroll Standard), Petra Pritzer aus Alpenrod (Blackroll Standard), Rüdiger Müller aus Kundert (Gutschein Grüne Scheune im Wert von 25 Euro), Ingo Peters aus Alpenrod (Gutschein Grüne Scheune im Wert von 25 Euro), Sarah Nauroth aus Hachenburg (Gutschein Cardio Scan + Herzfrequenzmessung), Uwe Winkler aus Gehlert (Gutschein Cardio Scan + Herzfrequenzmessung)

Foto: (v.l.): Tanja Schumacher, Kathleen Jansen, Natascha Schmidt, Petra Pritzer, Gisela Weyer mit Stephan Zorn (Marktbereichsleiter Hachenburg)