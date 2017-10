Veröffentlicht am 28. Oktober 2017 von wwa

BONN – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen im Bereich der Polizei Bonn – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen im Zeitraum 30. Oktober bis 03. November – Zu schnelles Fahren gefährdet ALLE überall – Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei an folgenden Orten Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 30. Oktober: in Oberkassel auf der Langemarckstraße, in Bad Godesberg auf dem Otto-Kühne-Platz und Deichmannsaue (B9) und in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße;

Dienstag, 31. Oktober: in Beuel auf der Oberkasseler Straße, in Brenig auf der Straße Hohlenberg, in Ludendorf auf der Rathausstraße und in Berkum auf der L 123;

Mittwoch, 01. November: in Oberkassel auf der Langemarckstraße, in Lengsdorf auf der Straße An der Ohligsmühle, in Rheinbach auf der L 492 und in Rottbitze auf der L 247;

Donnerstag, 02. November: in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Rösberg auf der Metternicher Straße, in Kessenich auf der Karl-Barth-Straße und in Bonn auf der August-Bebel-Allee;

Freitag, 03. November: in Bad Honnef auf der Lohfelder Straße, in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg, in Bad Godesberg an der Deichmannsaue (B9) und in Impekoven auf der B 56. Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet gerechnet werden.