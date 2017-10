Veröffentlicht am 28. Oktober 2017 von wwa

MAINZ/NEUWIED – Mit Helau auf nach Mainz! – „Wer möchte ein wahrhaft hochkarätiges karnevalistisches Programm für einen relativ kleinen Preis in Mainz erleben? oder „Wenn Sie noch nicht für Karneval schwärmen, dann ist jetzt Ihre Gelegenheit!“ So fragt die Arbeitsgemeinschaft der Neuwieder VdK-Ortsverbände die Mitglieder und Freunde des VdK in Neuwied und Umgebung. Die Arbeitsgemeinschaft hat sich entschieden, zur traditionsreichen VdK Sondersitzung des MCC (Mainzer Carneval Club) in Mainz zu fahren.

Hier sind alle hochkarätigen Künstler des Mainzer Karnevals in der Mainzer Rheingoldhalle vertreten. Bei bester Stimmung erleben sie ab 15:11 Uhr ein karnevalistisches Feuerwerk, dass man in der Regel sonst nur im Fernsehen erleben kann. Die Sitzung findet am Mittwoch, 10.Januar 2018 statt. Los geht die Fahrt im Reisebus um 12:00 Uhr am Parkplatz Deichwelle, ab 12:15 Uhr Niederbieber Kirmesplatz und schließlich ist ein Abfahrtspunkt am Edeka in Heimbach-Weis um 12:30 Uhr. Die Rückkunft in Neuwied ist für 23:00 Uhr vorgesehen.

Die Kosten für die Fahrt und die Busfahrt betragen nur 38 Euro für Mitglieder und 43 Euro für andere Gäste. Zusätzlich spendiert der VdK noch für jeden Mitfahrer einen Sekt oder Orangensaft und eine Bretzel auf der Hintour. Die Anmeldungen per Telefon oder Email nimmt Rüdiger Hof entgegen. Telefon: 02631-77344; Email: ruediger_hof@yahoo.de. Parallel mit der Anmeldung muss der Reisepreis auf das Konto der VdK-AG Neuwied mit der IBAN DE61 5745 0120 0100 1262 83 überwiesen werden, dabei müssen die Teilnehmer unbedingt ihren Namen angeben. Die vorhandenen Plätze werden in der Eingangsreihenfolge des Reisepreises vergeben. Der VdK wünscht sich eine Anmeldung bis möglichst 07. November und freut sich auf einen schönen Ausflug.