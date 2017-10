Veröffentlicht am 30. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Filmvorführung und Informationsnachmittag – Demografiewoche: Zwei Veranstaltungen des Seniorenbeirats – Zum dritten Mal findet in Rheinland-Pfalz eine Demografiewoche statt, vom 6. bis 13 November. Auch der Neuwieder Seniorenbeirat beteiligt sich daran. Mit seinen Demografiewochen will das Land Rheinland-Pfalz Impulse für eine stärkere Vernetzung innerhalb der Kommunen setzen. Im Mittelpunkt steht dabei auch, wie ein gutes Leben im Alter gesichert werden kann. In Neuwied bietet der städtischen Seniorenbeirat im Rahmen der Demografiewoche zwei Veranstaltungen an. So geht das „Generationenkino“ am Dienstag, 7. November, um 15:00 Uhr in seine nächste Runde. Im Metropol-Kino, Heddesdorfer Straße 2, gibt es dann das „Picknick mit Bären“ – für 10 Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Um rechtzeitigen Kartenkauf wird gebeten. Die Metropolkasse ist geöffnet Montag bis Mittwoch von 14:00 bis 15:00 Uhr und von 19:15 bis 20:00 Uhr, Freitag bis Sonntag auch von 16:00 bis 17:00 Uhr.

Orthopädie-Rehatechniker Richard Erben stellt am Dienstag, 14. November, um 15:00 Uhr im Gemeindesaal der Marktkirchengemeinde (Café Auszeit), Pfarrer-Werner-Mörchen-Straße 1, zahlreiche praktische „Heil- und Hilfsmittel“ vor, die den Alltag von Betagten und Gehandicapten erleichtern können. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Für Rückfragen steht die Geschäftsstelle des Seniorenbeirates zur Verfügung, Telefon 02631 802 273.