Veröffentlicht am 26. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Wehrleute stellen ihr Können unter Beweis – Löschzüge der Feuerwehr Neuwied üben gemeinsam – Bei Einsätzen müssen Rettungskräfte Hand in Hand arbeiten. Das setzt Kooperationsbereitschaft und viele gemeinsame Übungsstunden voraus. Als die Feuerwehrmänner und -frauen der Löschzüge Engers, Gladbach und Heimbach-Weis kürzlich zum Einsatz gerufen wurden, war alles etwas anders als gewöhnlich. Denn schon zuvor hatten sich die Wehrleute in ihren Gerätehäusern eingefunden und auf die Alarmierung zur diesjährigen Abschlussübung gewartet. Eine solche Übung findet jedes Jahr statt und soll die Zusammenarbeit auch über die Ortsgrenzen hinweg stärken. In diesem Jahr diente das Gelände der Kanal Wambach GmbH als fiktiver Einsatzort. Dort sollte sich eine Verpuffung nach Schweißarbeiten ereignet haben. Mit dieser Information rückten die drei Löschzüge sowie der DRK Ortsverein Engers und die IuK-Einheit (Einheit für Information und Kommunikation) der Feuerwehr Neuwied zur Einsatzstelle aus.

Nachdem die ersten Feuerwehrkräfte vor Ort eingetroffen waren, konnte eine starke Rauchentwicklung in einer Fahrzeughalle der Firma bestätigt werden. Was die Sache dramatisch machte: Es wurden noch einige Personen vermisst. Bei der Übung wurde das Gebäude mithilfe von Kunstnebel „verraucht“, sodass die Einsatzkräfte einer sehr realistischen Stresssituation ausgesetzt waren. Professionell arbeiteten die Kräfte von Feuerwehr und DRK die Lage ab und retteten letztlich alle vermissten Personen. Nach der Übung luden die Wehrleute aus Engers ihre Kameraden noch zu einer gemütlichen Runde im eigenen Feuerwehrhaus ein. Neben einer kleinen Stärkung nutzten die Ehrenamtlichen diese Runde auch für einen weiteren Erfahrungsaustausch.