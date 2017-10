Veröffentlicht am 26. Oktober 2017 von wwa

WISSEN/MAINZ – Vorsprung durch Innovationen – Wallpen GmbH aus Wissen erhält Sonderprämie – Mit den SUCCESS-Technologieprämien zeichneten Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt und Dr. Ulrich Link, Mitglied des Vorstandes der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), sieben kleine und mittlere Unternehmen aus, die zukunftsorientierte Entwicklungen, neue Produkte, Produktionsprozesse und technologieorientierte Dienstleistungen selbst entwickelt und am Markt erfolgreich etabliert haben. Diese Forschungs- und Entwicklungsarbeit und ihr Erfolg im Markt wurden von der ISB mit insgesamt 65.000 Euro gewürdigt.

Die Sonderprämie „Mit Innovationen neue Märkte erschließen“ in Höhe von 15.000 Euro überreichte Staatssekretärin Schmitt an die Wallpen GmbH aus Wissen für die Entwicklung ihres innovativen Wanddruckers „Wallpen“. Dieser bedruckt Wände und Oberflächen aus unterschiedlichen Materialien mit UV-Tinte mit beliebigen Motiven. Die UV-Tinte ist permanent haftend, gesundheitlich unbedenklich und kann bei Bedarf jederzeit überstrichen werden. Seit diesem Jahr produziert das Unternehmen das Gerät in Serie und liefert es bereits in zahlreiche Länder aus.

„Für die Landesregierung besteht eine zentrale Aufgabe darin, die notwendigen Rahmenbedingungen für ein positives Innovationsumfeld zu schaffen“, betonte Staatssekretärin Daniela Schmitt anlässlich der Prämienvergabe. Innovative Produkte und Verfahren, die einen langfristigen Unternehmenserfolg sichern, seien aufgrund des internationalen Wettbewerbs in einer globalisierten Welt essenziell. Dieser Herausforderung hätten sich die diesjährigen Prämiengewinner in besonderem Maße gestellt. „Sie stehen beispielhaft für die Leistungsstärke unseres innovativen Mittelstandes“, so Schmitt.

„Den Antrieb, sich nicht nur mit dem Status Quo zufriedenzugeben, sondern Visionen für die Zukunft zu entwickeln und mit Ausdauer und Mut umzusetzen – genau das haben diese Unternehmerinnen und Unternehmer gezeigt“, sagte Link in seiner Ansprache. Als landeseigenes Förderinstitut sei es Aufgabe der ISB, den unternehmerischen Mut im Rahmen ihrer Darlehens-, Bürgschafts- und Venture-Capital-Programme sowie mit Zuschüssen aus Landesmitteln und Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu unterstützen. Foto: ISB/Alexander Sell

