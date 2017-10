Veröffentlicht am 26. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Elfjähriges Mädchen von fünf dunkelhäutigen Personen belästigt – Körperverletzung und Nötigung – Ein Vater aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen suchte gemeinsam mit seiner elfjährigen Tochter die Polizei Altenkirchen auf. Er gab bei der Polizei an, dass seine Tochter am Freitagspätnachmittag, 20. Oktober, gegen 17:40 Uhr, auf dem Weg von der Karlstraße in Richtung Wiedstraße war, als sie an der Ausfahrt des REWE Marktes von fünf dunkelhäutigen jungen Männern im Alter von circa 20 Jahren angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf habe man angefangen die Tochter herumzuschubsen und an den Oberarmen festzuhalten. Die Tochter habe versucht sich loszureißen um wegzulaufen. Dabei habe sie geschrien und um Hilfe gerufen. Erst als ein circa 50jähriger Mann von kräftiger Statur und grauem Oberlippenbart hinzugekommen ist, konnte sie weglaufen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann möchte sich bitte an die Polizei Altenkirchen wenden.