Veröffentlicht am 26. Oktober 2017 von wwa

FERNTHAL – Verkehrsunfall auf der L 270 – Vier Personen verletzt – Am Mittwochmorgen, 25. Oktober, gegen 07:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L270 am Ortsausgang in Fernthal. Die 18jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Waldbreitbach befuhr die Fritz-Haber-Straße und beabsichtigte mit ihrem PKW an der Kreuzung nach links in Fahrtrichtung Fernthal abzubiegen.

Dabei übersah sie den Wagen eines 24jährigen Fahrers, der von der Ortslage Borscheid kommend die Kreuzung geradeaus in die Fritz-Haber-Straße überqueren wollte. Es entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug der Unfallverursacherin und es musste abgeschleppt werden. Alle Beteiligten klagten über leichte Schmerzen, mussten jedoch nicht stationär aufgenommen werden.