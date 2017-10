Veröffentlicht am 26. Oktober 2017 von wwa

RENGSDORF – Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Rengsdorf – Am frühen Mittwochabend, 25. Oktober, wurde der Polizei in Straßenaus ein Verkehrsunfall in der Westerwaldstraße in Rengsdorf gemeldet. Ein 23jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Ehlscheid befuhr die Westerwaldstraße aus Richtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Straßenhaus. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrspur ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 47jährigen Fahrzeugführers.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren beide schwerverletzte Beteiligte bereits in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein „wirtschaftlicher Totalschaden“.