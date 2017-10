Veröffentlicht am 27. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Big House steht im Zeichen von Halloween – Fünfstundenfeier am 31. Oktober – Eintritt ab 12 Jahre – Die Halloweenwelle schwappte vor einigen Jahren von den USA nach Deutschland. Der Gruselspaß ist vor allem bei Jugendlichen beliebt. Da will das Neuwieder Jugendzentrum Big House nicht zurückstehen und bietet Monstern aller Art in Form einer großen Halloween-Party am Dienstag, 31. Oktober, eine Möglichkeit zur gespensterhaften Feier. Die wird umso spektakulärer, je mehr Gäste kostümiert erscheinen. Der Gruselball beginnt um 17:00 und endet um 22:00 Uhr. Kommen kann, wer mindestens zwölf Jahre alt ist. Weitere Informationen zu den Angeboten des Jugendzentrums gibt es im Internet unter www.bighouse-neuwied.de