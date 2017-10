Veröffentlicht am 27. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Afrika-Show mit Reiner Meutsch wird zur Spenden-Gala – Am Mittwoch, 29. November, präsentiert die Sparkasse Westerwald-Sieg die neue Show ABENTEUER AFRIKA von und mit Reiner Meutsch in der Stadthalle in Altenkirchen. Ab 19:30 Uhr erwartet die Besucher eine Show der Emotionen und Naturschauspiele. Anhand farbenprächtiger Bilder und kurzweiliger Videosequenzen berichtet der Weltenbummler von seiner Weltumrundung und der Arbeit seiner Stiftung seit 2010.

Zwei besondere Gäste hat Reiner Meutsch dazu eingeladen: Als erster Mensch bereiste Wüstenwanderer und Autor Achill Moser die Wüsten der Welt und bringt beeindruckende Bilder von seinen Expeditionen durch Afrika mit. Der preisgekrönte Fotograf und Weltreisende Reiner Harscher nimmt die Anwesenden mit auf eine Reise zu den faszinierenden Menschen, Landschaften und Volksstämmen Afrikas.

Zu den Highlights der Show gehören auch Darbietungen afrikanischer Künstler: Mit ihrer Stimme verzaubert die Sängerin Yma América das Publikum, die vielen aus dem Musical „König der Löwen“ bekannt sein dürfte. Die Akrobaten der Gruppe ADESA verblüffen mit körperlichen Höchstleistungen und einer Prise Humor.

Die Kosten der Veranstaltung trägt die Sparkasse Westerwald-Sieg. Dadurch ist der Eintritt frei. Im Gegenzug freuen sich die Verantwortlichen über alle Spenden, die an diesem Abend zugunsten der Stiftung Fly & Help gesammelt werden können. Kostenlose Eintrittskarten (regulärer Preis 15 Euro) sind in den Geschäftsstellen der Sparkasse Westerwald-Sieg in Altenkirchen, Weyerbusch, Hachenburg, Hamm, Wissen und Betzdorf und auf Anfrage auch in allen anderen Geschäftsstellen des Geldinstitutes erhältlich. Tierfoto: Rainer-Harscher