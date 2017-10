Veröffentlicht am 27. Oktober 2017 von wwa

ENGERS – Malteser nehmen Kindergartenkids Angst vor Krankenwagen – Ein dreiköpfiges Team der Neuwieder Malteser hatte sich auf den Weg zu den Kindern der Villa Regenbogen in Engers gemacht. Ihr Ziel: Die Ängste der Mädchen und Jungen gegenüber Krankenwagen auf spielerische Art abzubauen. Nach einem Einsatz, in dem die Malteser einen gestürzten Teddybären versorgen mussten, hofften die Rettungskräfte auf den Rat und die Unterstützung der kleinsten Ersthelfer. So konnten die Kinder jeder Altersklasse, von der Krippe bis zur Vorschule, spielerisch und individuell die verschiedenen Tätigkeiten des Rettungsdienstes kennen lernen. Die Kinder versorgten den Teddy mit Verbänden, legten ihm ein Beatmungsgerät an und beobachteten, wie eine Infusion gesetzt wurde. Sie machten sich mit der Ausrüstung eines Krankenwagens vertraut und verloren dabei sehr schnell ihre Scheu. Viele der Kindergartenkids nahmen sogar auf dem Fahrersitz Platz und durften das Blaulicht betätigen. Ein Vergnügen besonderer Art.