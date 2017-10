Spannendes Kindertheater erfreute Zuschauer

Veröffentlicht am 26. Oktober 2017 von wwa

HAMM – Rose Übermut“ war zu Gast in Hamm – Spannendes Kindertheater erfreute viele Zuschauer – Auf die Bühne des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses in Hamm wurde das Theaterstück „Rose Übermut“ gebracht. In dem Stück für Kinder ging es um das Mädchen Rose, deren Eltern sich sicher sind, dass sie später einen Prinzen heiratet, der sie in Samt und Seide kleidet und nur zu den glänzendsten Festen führt. Für die hübsche Rose war dies eine grauenvolle Vorstellung, die es unbedingt zu verhindern galt. So wurde sie übermütig und machte die verrücktesten Sachen.

Unter Mitwirkung einiger Kinder aus dem Publikum ließ Billy Bernhard vom Chausséetheater aus Schweighofen seine Hauptdarstellerin Rose zahlreiche waghalsige Mutproben und Abenteuer bestreiten. So sprang sie beispielsweise vom höchsten Haus in Hamm in einen Zahnputzbecher, balancierte auf einem Seil über eine tiefe Schlucht (s. Foto) und tanzte während einer steilen Abfahrt auf dem Fahrradlenker Polka. Und das alles nur, um keinen Prinzen heiraten zu müssen.

Die zahlreichen kleinen und großen Zuschauer waren von diesem abwechslungsreichen Stück mit seinen Musikeinlagen sehr begeistert. Die Veranstaltung der Kreisjugendpflege Altenkirchen fand in Kooperation mit dem Evangelischen Jugendzentrum Hamm statt und wurde finanziell unterstützt vom Land Rheinland-Pfalz.