NISTER – Lebensraum Nister – Die Selbstreinigungskraft der Fließgewässer: Eine vergessene Funktion?! Infoabend und Gesprächsrunde mit Manfred Fetthauer/ARGE-Nister – Infoabend und Gesprächsrunde mit Manfred Fetthauer/ARGE-Nister am Freitag, 03. November, ab 20:00 Uhr im Kaplan-Dasbach Haus in Horhausen. „Wenn ein Wässerlein über sieben Steine springt, dann ist es wieder sauber“, so weiß der Volksmund zu berichten. Daran ist mehr als das berühmte Körnchen Wahrheit. In Zeiten, als dieses Sprichwort entstand, dachte keiner an die industrielle Verschmutzung der sechziger und siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Und doch: das damals erkannte Grundprinzip funktioniert heute noch wie vor hunderten von Jahren. Wenn man die Natur nur ließe! Über dieses Prinzip „verwertbares wird auch verwertet“, und über das gestörte Gleichgewicht unserer Fließgewässer berichtet Manfred Fetthauer von der ARGE–Nister.

Gewässer gehören zu den artenreichsten Lebensräumen unserer Umwelt. Die Nister ist eine der letzten deutschen Flüsse, in dem es noch Flussperlmuscheln, Lachse und Edelkrebse gibt. Die ursprüngliche Artenvielfalt zu schützen und zu erhalten, ist Ziel unserer Arbeit. www.argenister.de. Informationen und Anmeldung unter Telefon: 02681 7118 oder www.kultur-felsenkeller.de.