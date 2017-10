Veröffentlicht am 24. Oktober 2017 von wwa

WISSEN – Vermutlich Vermisster aus Wissen tot aufgefunden – Im Rahmen weiterer, konzentrierter Suchmaßnahmen mit starken Kräften der Feuerwehr Wissen und der DLRG Betzdorf/Kirchen und Hamm/Sieg, sowie Beamten der Polizeiinspektion Betzdorf, der Polizeiwache Wissen und der Kriminalinspektion Betzdorf wurde am Dienstagmorgen, gegen 10:29 Uhr eine leblose Person in der Sieg in Höhe des Stadions in Wissen festgestellt und geborgen.

Vorbehaltlich der angestrebten Obduktion dürfte es sich um den seit Dienstag, 17. Oktober, aus der Fachklinik in Wissen abgängigen 61jährigen Mann handeln. Der Leiter der Kriminalinspektion Betzdorf, Franz Orthen, bedankt sich ausdrücklich bei allen Kräften der oben genannten Organisationseinheiten für ihren Einsatz und bei Zeugen, die nach den Presseveröffentlichungen Hinweise an das Fachkommissariat K1/2 der Kriminalinspektion Betzdorf gegeben haben. Quelle: Polizei