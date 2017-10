Veröffentlicht am 30. Oktober 2017 von wwa

DIERDORF/PUDERBACH – KSC Karate Team: Karate Tag in der Grundschule Dierdorf – Fast 50 Kinder konnten Karate von Uli Neumann, Trainer des KSC Karate Team kennenlernen. Auf Initiative einer Schülerin und dem Engagement der Sportlehrer der Grundschule in Dierdorf fand am Freitagmorgen im Rahmen des Sportunterrichtes eine Einheit Karate statt.

Knapp 50 Kinder starteten mit Laufen und Gymnastik mit Musik. Im Anschluss ging es Schritt für Schritt an die erste Karate Technik heran. Als Partner dienten Bälle aufgesteckt auf Stangen. In einer tollen Atmosphäre hat das allen Kindern sichtlich Spaß gemacht. Im Laufe der Stunde wurde neben einer Fausttechnik eine Fußtechnik dazu genommen und diese dann auch wieder an den Stangen mit Bällen geübt. Das alles mit motivierender Musik.

Zum Schluss wurde die Stange gegen einen Schüler/Schülerin ausgetauscht, so dass ein echtes Partnertraining stattfinden konnte. Die Stunde verging wie im Flug und das Ergebnis viel sehr positiv aus. Es ist geplant solch eine Aktion im nächsten Jahr noch einmal durchzuführen.

Wer jetzt selbst mit Karate beginnen möchte oder nur mal reinschnuppern möchte kann jederzeit in Puderbach, Horhausen oder Altenkirchen einsteigen. Mehr Informationen per Telefon: 02684 956000, im Internet www.ksc-puderbach.de auf Facebook oder direkt vor Ort.

Foto: Die Grundschüler Klasse 3 und 4 in der Dierdorfer Sporthalle.