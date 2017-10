Veröffentlicht am 29. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kurs zur Bildgestaltung in der Fotografie – Mit drei Terminen zu schöneren Ergebnissen – Ab Mittwoch, 8. November, bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen einen Kurs rund um die Bildgestaltung in der Fotografie an. Zielgruppe dieses Kursangebots sind Personen, die gerne fotografieren und mit ein wenig Unterstützung und Knowhow noch schönere Fotos machen möchten.

Die Teilnehmenden erfahren, wie man Bilder besser gestaltet und auch mit einer einfachen Ausrüstung zu guten Bildergebnissen kommt. Denn das Bild entsteht zuerst im Kopf und die Kamera ist nur ein Werkzeug, das richtig eingesetzt werden muss. Es geht im Kurs nicht um die Technik der Kamera. Vielmehr geht es darum, worauf bei der Aufnahme zu achten ist, beispielsweise das Licht oder der Kamerastandpunkt.

Der Kurs umfasst drei Termine. Er findet jeweils mittwochs in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr statt und wird vom erfahrenen Fotografen Martin Fandler geleitet. In der letzten Doppelstunde werden gemeinsam die mitgebrachten Fotos besprochen. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.