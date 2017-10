Veröffentlicht am 24. Oktober 2017 von wwa

KIRCHEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 94 – 16.000 Euro Sachschaden – Sachschaden von über 16.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag, 23.Oktober, um 08:40 Uhr, im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße 94 zwischen Wingendorf und Wehbach. Ein 20jähriger Autofahrer hatte mit seinem Pkw die abschüssige Kreisstraße in Richtung Wehbach befahren. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, drehte sich und rutschte über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs mit dem Heck voraus in die Schutzplanke. Von dort wurde der Pkw wieder auf die Fahrbahn geleitet und kollidierte mit der Fahrerseite mit dem entgegenkommenden Pkw eines 25jährigen Mannes. Der Pkw des 20jährigen wurde total beschädigt und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Als Unfallursache wird von der Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit angenommen. Quelle: Polizei