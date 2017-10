Schwerer Verkehrsunfall auf der B 414 – B 414 vier Stunden gesperrt

Veröffentlicht am 24. Oktober 2017 von wwa

NISTER-MÖRENDORF – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 414 – Eine Person eingeklemmt – Polizei sucht Unfallzeugen – Am Dienstagmorgen, 24. Oktober, um 06:45 Uhr, ereignete sich auf der B 414, zwischen der Abfahrt B 54 und Nister-Möhrendorf, ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 51jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Rennerod befuhr die B 414 aus Richtung B 54 kommend in Richtung Nister-Möhrendorf. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach links von ihrem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 22jährigen Autofahrers aus Hessen. Der wurde bei der Kollision mit den Füßen eingeklemmt und leicht verletzt.

Für die Unfallaufnahme und Bergung der total beschädigten Fahrzeuge war die B 414 für vier Stunden durch die Straßenmeisterei Rennerod gesperrt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Rennerod, Nister-Möhrendorf und Waigandshain mit 35 Kräften im Einsatz. Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand Sachschaden, so die Polizei, in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Polizei in Westerburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der 02663 9805 0 zu melden. Quelle: Polizei