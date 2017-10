Schwarzmeerkosaken und Peter Orloff gastieren in der Stadthalle Altenkirchen

Veröffentlicht am 24. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Peter Orloff und die Schwarzmeerkosaken wieder in der Stadthalle Altenkirchen – Am Samstag, 09. Dezember ab 19:30 Uhr veranstalten die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth in der Stadthalle Altenkirchen ein Konzert mit Peter Orloff und den Schwarzmeerkosaken, sowie dem Männerchor Sangeslust Birken Honigsessen unter der Leitung von Hubertus Schönauer. Die Zuschauer erwartet ein faszinierendes Konzertereignis der Extraklasse des berühmten Ausnahmeensembles, das die Presse als „Orloff´s Wunderchor“ feiert und „Stimmen so schön und groß wie Rußland“.

Es sind sensationelle, geradezu atemberaubende Tenöre, abgrundtiefe Bässe, für die dieses Land berühmt ist, dazu drei der weltbesten russischen Instrumentalvirituosen, eine Art musikalisches Vermächtnis von Peter Orloffs einstigem Weggefährten im Kosakenchor der früheren Jahre, Iwan Rebroff, und als weiteres Highlight ein männlicher Sopran von der Kiewer Oper. Stimmwunder, oder Wunderstimmen, beides stimmt.

Das Konzert findet unter der musikalischen Gesamtleistung und persönlichen Mitwirkung von Peter Orloff statt. 2017 ist ein besonderes Jahr, denn seit 25 Jahren führt Peter Orloff den Schwarzmeer Kosaken-Chor, dessen Urbesetzung vor 80 Jahren unter Mitwirkung seines Vaters Pastor Nikolai Orloff erstmals konzertierte. Das Konzert wird ein wahres Feuerwerk von Wunschmelodien. Die Besucher dürfen sich auf einen unvergesslichen Abend in der Stimmung der vorweihnachtlichen Adventszeit freuen.

Es gibt viele Kosakenchöre, aber nur einen Schwarzmeerkosaken-Chor. Ganz besonders können sich die Besucher auf die Mitwirkung des Männerchors Sangeslust Birken-Honigsessen freuen, der das Konzert erheblich bereichern wird. Der Meisterchor begeisterte schon die Besucher auf dem Konzert im Kulturwerk Wissen 2014. Peter Orloff war so fasziniert von dem Chor dass er ihm anbot mit auf Tournee zu gehen.

Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, Konzertbeginn ist um 19:30 Uhr, Eintritt: 22 Euro, auch an der Abendkasse. Kartenvorverkaufsstellen: Buchhandlung Seite 42 in Altenkirchen, REWE Warenhaus Quengelstraße in Altenkirchen, Toto-Lotto Annahme, Der Buchladen in Wissen, REWE Hachenburg, Toto-Lotto Annahme, Buchhandlung Schmitt Hachenburg, Fußgängerzone, Jutta Fischer Gieleroth Telefon: 02681 2288. Fotos: Wachow