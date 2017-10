Veröffentlicht am 28. Oktober 2017 von wwa

GLADBACH – In Gladbach wird es gruselig – Schaurig-schöne Halloweenparty für Kinder ab sechs Jahre – Weltweit feiern viele am 31. Oktober Halloween, das Fest der Geister. Ursprünglich ein keltischer Brauch, verbreitete sich das Fest wegen der vielen irischen und schottischen Einwanderer im 19. Jahrhundert vor allem in den USA. Seit rund zwei Jahrzehnten wächst die Beliebtheit des Fests auch in Europa. Es begeistert viele deutsche Kinder. So auch im Neuwieder Stadtteil Gladbach. Dort kamen im vergangenen Jahr rund 70 Kinder zur großen Halloweenparty, die der Turnverein Gladbach und das Kinder- und Jugendbüro (KiJuB) der Stadt Neuwied ausrichteten. Peter Henning (TV Gladbach) und Tanja Buchmann (KiJuB) sind sich sicher, dass in diesem Jahr der Zuspruch nicht nur bei den Mädchen und Jungen, sondern auch bei den Eltern groß sein wird; vor allem deshalb, weil es im näheren Umkreis das einzige öffentliche Halloween-Kinderfest ist. Am Dienstag, 31. November, können sich Kinder ab sechs Jahre von 17:00 bis 19:00 Uhr während der Geisterparty bei Musik und Tanz in der Turnhalle Gladbach austoben. Das jeweils schönste Mädchen- und Jungenkostüm wird prämiert; sich zu verkleiden, ist also erwünscht. Ein „Gruselbuffet“ steht bereit, zudem können sich die Kinder schminken lassen. Der Eintritt ist frei.