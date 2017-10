Veröffentlicht am 26. Oktober 2017 von wwa

KOBLENZ – IT in der Siedlungswasser­wirtschaft – Vortragsveranstaltung an der Hochschule Koblenz – Eine Vortrags- und Übungsreihe zum Thema „IT in der Siedlungswasserwirtschaft“ veranstaltet der Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe, Bauingenieurwesen, der Hochschule Koblenz in Kooperation mit der Barthauer Software GmbH, Braunschweig. Am 16. und 17. November können Studierende und interessierte Fachleute am RheinMoselCampus Koblenz, Konrad-Zuse-Straße 1, Raum A163, Einblicke in die Nutzung eines Kanal­informations­systems am Beispiel einer Kanalsanierungsplanung gewinnen. Die Themen umfassen ein breites Spektrum, von „standardisierten Datenaustauschformaten im Fachbereich Abwasser“ über „Kanalinformationssysteme – Grundlagen am Beispiel des Netzinformationssystems BaSYS der Barthauer Software GmbH“ bis hin zur „grafischen Erfassung eines Kanalbestandnetzes unter ArcGIS“. Anmelden können Interessierte sich bei Prof. Dr.‑Ing. Lothar Kirschbauer, der die Veranstaltung initiiert hat, unter kirschbauer@hs-koblenz.de. Eine Teilnahme­bescheinigung kann ausgestellt werden.