Veröffentlicht am 23. Oktober 2017 von wwa

GIELEROTH – Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth – Verein für krebs- und schwerstkranke Kinder spendet in 2017 262.662 Euro – Die „Gute Stube“ der Gemeinde Gieleroth war Plattform für die inzwischen traditionelle Feierstunde zur offiziellen Übergabe der Spendengelder der Kinderkrebshilfe Gieleroth. Die Kinderkrebshilfe Gieleroth mit ihren beiden Vorsitzenden Jutta Fischer und Désirée Rumpel hatte zum „Spendennachmittag“ am Sonntag, 22. Oktober in das Bürgerhaus Gieleroth eingeladen. Nach dem offiziellen Teil der Begrüßung, Danksagung und Spendenüberreichung folgte für die zahlreichen Besucher und Freunde der Kinderkrebshilfe gemütliches Kaffeetrinken mit genussvollem Verzehr von leckerem Kuchen und wer wollte auch herzhaften Schnittchen. Doch bevor es soweit war wurden insgesamt 262.662 Euro unter die „Leute“ gebracht. Alleine die Familienhilfe, zu der 30 Familien gehörten, erhielt im Laufe des Jahres 184.662 Euro. Den symbolischen Spendenkorb nahm Gabi Schulze-Levy aus Fluterschen entgegen. Der Elternverein Gießen „Station Pieper“, zugegen mit der Vorsitzenden des Elternverein Ingeborg Müller-Neuberger, Titti Buhr, Hanne Brückmann und Prof. Dr. Dieter Körholz nahmen 30.000 Euro entgegen. Ebenso erhielt Steffi Wied von der DRK Kinderklinik Siegen eine Spende über 30.000 Euro. Für die Ferienfreizeit seiner Kinder erhielt das Pumuckel Haus Hattert 6.000 Euro, vertreten durch Gudrun Gängel und Gabriele Ernst-Schmidt. Der SAPV Verein Gießen, die ambulante Palliativversorgung, vertreten durch Anne Tioua Hnoulaye und Beate Volbrecht erhielt ebenso 6.000 Euro wie das Elternhaus St. Augustin.

Die Kinderkrebshilfe Gieleroth überreichte in den zurückliegenden 23 Spendenübergaben annähernd 4. Millionen Euro. Die Spendenempfänger stellten sich und ihre Arbeit den Besuchern vor, gaben einen Einblick in die Tätigkeiten und die Notwendigkeit der helfenden Unterstützung wie die der Kinderkrebshilfe Gieleroth. Ohne sie, das wurde nachhaltig betont, sehe die Situation um und für die Betroffenen sehr düster aus. Die Kinderkrebshilfe selber bedankte sich bei seinen Mitgliedern, Vorstandsmitgliedern, Freunden und Gönnern für die tatkräftige Unterstützung. Viele Personen und Gruppen stellten sich fast tagtäglich für die Sache der Kinderkrebshilfe Gieleroth in den Dienst.

Während der Veranstaltung sorgte der Zauberclown „Udine“ für heitere Unterhaltung der Kinder. Am Ende der Veranstaltung überreichten Sabine und Ralf Weiß aus Rodenbach-Udert Désirée Rumpel einen Spendenscheck über 948 Euro und Irene und Jürgen Schulte aus Helmenzen einen Spendenscheck über 5.000 Euro. (wwa) Fotos: Rewa