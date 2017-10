Versuchsballon „Bunter Lieder-Cocktail“ gut gestartet

Veröffentlicht am 23. Oktober 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – „Bunter Lieder-Cocktail“ des Flammersfelder Chores „Chorussal“ gut gestartet – Der Chor Chorussal probierte etwas Neues im Angebot der sängerischen Konzerte aus. Am Samstag, 21. Oktober startete der Chor unter der Leitung von Birgit Keil mit einem neuen Konzept in das musikalische Angebot eines Chorkonzertes. Was sich die Chormitglieder erhofft hatten trat ein: Das Bürgerhaus sah Konzertbesucher in Hülle und Fülle. Neben den sängerischen Auftritten der drei beteiligten Chöre, dem Gastgeber „Chorussal“, dem „Männerchor Oberraden“ unter der Leitung von Wolfgang Fink, und dem gemischten Chor „Klangfarben“ aus Giesenhausen, ebenfalls unter der Leitung von Birgit Keil, bot Chorussal im Rahmen des Konzertes Kulinarisches, Würstchen, Kartoffelsalat, Fruchtspieße und natürlich auch gemischte Cocktails den Gästen. Die saßen nicht wie gewohnt in langen Reihen sondern gemütlich an Tischen.

Gastgeber Chorussal eröffnete den „klangvollen“ Abend mit den Liedern „Mamaliye“ aus Afrika, „Weare the world“ von Michael Jackson und „drück die 1“ von Annette Louisan. Der Männerchor Oberraden schloss mit „Der Weg“ von Herbert Grönnemeier, „Hallelujah“ von Leonard Cohen und „Weit weit weg“ von Hubert von Goisern an.

Der Applaus war verklungen als „Klangfarben“ aus Giesenhausen mit „ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay, „Ihr von morgen“ von Udo Jürgens und „Heute beginnt der Rest deines Lebens“, ebenfalls von Udo Jürgens, der ersten Hälfte des Abends seinen Höhepunkt aufsetzte.

In der zweiten Hälfte des Abends starte Klangfarben zum weiteren Höhenflug mit den Beiträgen „Heartbeat Song“, „Geronimo“ und „Hulapalu“ durch. Der Männerchor ging in die kölsche Region und präsentierte „Stääne“ von den Klüngelköpp, „Wenn mir Kölsche singe“ und „Stammbaum“, beides von den Bläck Fööss. Chorussal rundete seinen Auftritt mit „Urlaub in Südafrika“, „Westerland“ und „ Auf uns“ ab. Den Schlusspunkt eines gelungenen und erfolgreichen Konzertes setzte der gemeinsame Auftritt von Chorussal und Klangfarben mit „People like us“. Am Keyboard begleitete die Chöre Jürgen Seibert. (wwa) Fotos: Rewa